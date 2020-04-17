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Установлена смертельная для коронавируса температура

08:45
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Стандартных методов дезактивации инфекции оказалось недостаточно

Нагревание коронавируса до 60 градусов в течение часа не уничтожает полностью инфекцию. Группа французских ученых из Университета Прованса установила, что после процедура, которая является стандартным протоколом дезактивации вируса в лабораториях, некоторые его штаммы еще способны размножаться.
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Исследователи установили, что в чистой среде при 60 градусах вирус, действительно, полностью погибает. Однако на белках животного происхождения инфекция остается. Окончательно очистить образец от коронавируса удалось лишь при нагреве до 92 градусов. В такой температуре инфекция полностью дезактивировалась за 15 минут, пишут "Известия".

Часовой нагрев до 60 градусов – стандартный протокол дезактивации вируса, применяемый в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. Ученые отметили, что результаты их исследования должны помочь выбрать более подходящий протокол дезактивации вируса. Это предотвратит угрозу заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами, приводит мнение авторов исследования bioRxiv.

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