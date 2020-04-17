В МЧС рассказали о вреде ношения масок на улице

Полезнее дышать свежим воздухом

Дышать свежим воздухом полезно. Так что носить на улице защитную маску нецелесообразно, отметили специалисты МЧС.

Эксперты подчеркнули, что маска в условиях пандемии коронавируса необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине. Применять защитные средства необходимо также при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

"Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", - советуют в МЧС. Специалисты напоминают, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми. Однако постоянно носить одну и ту же маску нельзя – можно себя инфицировать.

Россиянам напомнили, что лучшая защита от инфекций – это здоровый образ жизни. Рекомендуется соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами. Не менее важна и физическая активность, приводит рекомендации экспертов ТАСС.

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