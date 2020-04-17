Ракова: пик коронавируса в Москве ожидается в ближайшие две-три недели

Она обратилась к врачам и поблагодарила их за работу

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова обратилась к московским врачам, занятым в борьбе с распространением коронавируса. По ее словам, пик заболевания, скорее всего придется, на следующие 2-3 недели и это время будет самым трудным.

Она отметила, что за последние два месяца город подготовился к новым вызовам, но то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан.

"Благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что ваш профессионализм и самоотдача позволит пройти эти испытания. Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относится к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус", - сказала Анастасия Ракова.

По данным на утро 17 апреля, количество зараженных коронавирусом в Москве превышало 16 тысяч человек. С начала распространения заболевания скончались 113 заболевших. В целом по стране зарегистрировано 27938 случаев заражения, умерли 232 человека.

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