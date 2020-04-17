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Данные оперштаба о зараженных коронавирусом в России на 17 апреля

11:53
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

В России за сутки коронавирус подтвердился ещё у 4070 человек. Случаи зафиксированы в 81-ом регионе, передает "ТВ Центр".
Установлена смертельная для коронавируса температура

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период выявлено 32 тысячи 8 человек с диагнозом COVID-19, вылечились 2 тысячи 590 человек. Всего было проведено свыше миллиона 700 тысяч тестов.

Наибольшие число заболевших - в Москве. В столице за минувшие сутки коронавирусом заразились ещё  1959 человек, выздоровели 123 пациента. Всего насчитывается 18105 случаев, выздоровели уже 1517 человек. 

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