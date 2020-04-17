Как волонтеры помогают россиянам в период пандемии коронавируса

Число волонтеров и добровольцев по всей стране растет

Десятки тысяч волонтёров по всей России помогают людям в период пандемии коронавируса. Некоторые закупают продукты и лекарства для пожилых людей, другие всячески поддерживают медиков. Однако находятся и злостные нарушители режима самоизоляции, которые подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

Всю ответственность за свою безответственность москвичи, похоже, поняли. Опустевшие улицы, пропускная система. На дорогах и во дворах людей заметно меньше, передает "ТВ Центр".

На другом конце страны, в Приморье - строгие проверки пассажиров общественного транспорта, водителей. На въездах и выездах из Владивостока инспекторы ДПС просят предъявить пропуска, подтверждающие необходимость передвижения.

Закрыт въезд на остров Русский. Эта вынужденная мера властей стала ответной. Желающих заменить самоизоляцию на прогулку по побережью было хоть отбавляй. Теперь посещать островные территории Владивостока могут только те, кто там живёт, работает или проходит лечение.

По всей стране продолжается строительство мобильных госпиталей. Специалисты Минобороны круглосуточно строят такие центры в 15 регионах страны. В многофункциональном медцентре в Нижнем Новгороде уже подключают оборудование. Накануне сюда прибыли специалисты, которые прошли обучение в медицинской академии Санкт-Петербурга. В Оренбуржье к строительству двухэтажного военного госпиталя привлечены почти 700 человек.

Дезинфекция улиц, проезжих частей, зданий и общественных мест - реальность и необходимость почти всех российских городов. Как и соблюдение режима самоизоляции.

Число волонтёров и добровольцев по всей стране растет в геометрической прогрессии. Каждое утро - обработка заявок. Красноярские байкеры стали добровольцами всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Мотосообщество Красноярска подключилось к помощи пожилым людям. Полторы тысячи добровольцев края активно помогает в закупке и доставке лекарств.

На Камчатке медперсонал стационаров порадовали свежими фруктами. Во Владивостоке студенты медицинских вузов активно включились в работу больницы. Поскольку профессиональной квалификации пока не хватает, волонтеры, что называется, "на подхвате". Держат связь между маленькими пациентами и их родителями.

В Самаре волонтеры патронируют многодетные и приемные семьи. В Дагестане навестили дом-интернат для престарелых. Боевой дух нужно сохранить всем, кто сейчас на самоизоляции. Потому - никуда и без танцев. В Альметьевске на улицах пустились в пляс дезинфекторы. А на Урале артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа поддержали тех, кто днем и ночью на передовой. Врачам посвятили а песню "Не болейте, доктор".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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