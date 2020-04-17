Весь мир привыкает жить в режиме самоизоляции. Получается не у всех

В Европе по количеству заражённых лидируют Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания

Общее число заражённых коронавирусом во всех странах превысило два миллиона 100 тысяч человек. Умерших более 145 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США. Каждый четвёртый инфицированный в мире - американец. Однако президент Трамп уже представил план по снятию карантина в стране. В Японии же, где заболевших десять тысяч, напротив, ввели режим ЧС. Каждому жителю будет выплачено 100 тысяч иен - это около тысячи долларов.

Цифры, показывающие, что США сейчас на первом месте по заболеваемости коронавирусом в мире, Дональда Трампа мало интересуют. И вопреки протестам губернаторов некоторых штатов, все же озвучивает свое решение - как можно скорее снять карантин. План пока предварительный и поэтапный, передает "ТВ Центр".

В свою очередь губернаторы пытаются донести Трампу о нехватке сил и средств в борьбе с инфекцией – в первую очередь, недостаточно объема проводимого тестирования населения на коронавирус. Тем временем в Японии правительство решило распространить режим ЧС из-за коронавируса на всю страну, до 6 мая. Многие социальные объекты и развлекательные заведения закрылись и это накануне череды государственных праздников.

Голубые сердца загорелись на десятках зданий в Лондоне. Так отмечали день медика. В ближайшие дни там ожидают пик заболеваемости. И отменять ограничительные меры не будут.

В Европе о снятии карантина пока не задумываются. Италия в изоляции уже шестую неделю. И число заразившихся неумолимо растет. Наши врачи и военные оказывают помощь медикам в Бергамо. Там развернули полевой госпиталь.

В Испании после небольшого спада снова ускорился прирост смертей от вируса. Затишья перед бурей боятся и во Франции. На долю Парижа и его пригородов приходится более трети подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в больницах. Но врачи все же надеются, что начали спускаться с плато. Постепенно возвращаются к плановым пациентам.

Адаптируются не только медики. Весь мир привыкает жить в режиме самоизоляции. Вот только получается это не у всех. Так, в Бразилии решили запустить в небо беспилотники, чтобы предупредить людей оставаться дома. Вот только вышло все наоборот. Дроны стали так популярны среди населения, и люди выходят на них посмотреть.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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