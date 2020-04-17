Мастер-классы онлайн: как весело и с пользой провести выходные

Чем заняться в режиме самоизоляции?

Увидеть цветение сакуры онлайн, принять участие в мастер-классах и даже сыграть роль в театральной постановке по телефону. В режиме самоизоляции скучать не приходится. С каждым днём появляется всё больше возможностей провести время не только весело, но и с пользой. Ну а для киноманов канал "ТВ Центр" подготовил серию отличных фильмов.

Сакура со склонов горы Фудзияма зацвела в московском "Аптекарском огороде". В этом году чуть раньше обычного. А еще здесь зацветающая магнолия и целые ковры распустившихся первоцветов. Их называют эфемероиды - быстро исчезающие.

Новая экскурсия по Дендросаду и в парке "Кузьминки-Люблино". Здесь и деревянный ксилофон, и игровой барабан "Растения", и арт-объект "Музыка ветра". А к праздничным выходным парки города подготовили специальные онлайн программы.

"Можно будет поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для своих близких", - рассказала руководитель пресс-службы ГКУ "Объединенная дирекция Мосгорпарк" Дарья Косинова.

"Не могу не петь!" - солисты Московского камерного хора сняли шутливый ролик, как не перестают репетировать, разучивать партитуры и во время самоизоляции. Поют, когда делают ремонт. Или развешивают на балконе бельё. И всем известные классические хиты звучат в наше время как-то по-особому.

Во столичных театрах каждый вечер - спектакли. Выкладывают на разных ресурсах самые нашумевшие постановки. В театре Маяковского открыли даже святая святых – архивы. Можно посмотреть легендарные спектакли режиссера Андрея Гончарова, "Медею", поставленную Николаем Охлопковым еще в 1967 году. Или вспомнить, что до рязановского фильма "Служебный роман" был спектакль "Сослуживцы". С Галиной Анисимовой и Борисом Левинсоном в главных ролях.

В 1973 году в театре Маяковского появилась телеверсия спектакля, посмотрев которую Рязанов решил снять свой фильм, что и сделал спустя четыре года. Находясь дома, спектакли можно не только смотреть, но и слушать - по телефону. И даже сыграть в них роль. Если принять участие в театральном онлайн проекте "Алло", однажды раздастся звонок.

А на канале "ТВ Центр" в выходные - рай для киноманов. В сериале о фигуристах "И снова будет день" настоящие страсти кипят не только на льду, но и в жизни. Всё переплелось - и похищение дочери, и появление бывшего возлюбленного. Как справится с этим героиня - в воскресенье в сериале "Коснувшись сердца". А мелодрама "Уроки счастья" - история о том, как не опустить руки, когда рушится семья.

Универсальных рецептов, конечно, не существует. Но все начинается с главного - с желания быть счастливым.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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