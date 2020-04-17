Великая пятница: что православные вспоминают в этот день

По благословению патриарха Кирилла пастве рекомендуется молиться дома и смотреть онлайн-трансляции

У православных христиан сегодня Великая пятница. В самый скорбный день Великого поста верующие вспоминают осуждение на смерть, страдания и распятие Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

В храмах для поклонения торжественно выносится плащаница - полотно, символизирующее погребальные пелены Иисуса. Однако в нынешнем году богослужения Страстной седмицы в столичном регионе проходят без прихожан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"