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Великая пятница: что православные вспоминают в этот день

12:09
  • пятница
  • 17 апреля 2020

По благословению патриарха Кирилла пастве рекомендуется молиться дома и смотреть онлайн-трансляции

У православных христиан сегодня Великая пятница. В самый скорбный день Великого поста верующие вспоминают осуждение на смерть, страдания и распятие Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

В храмах для поклонения торжественно выносится плащаница - полотно, символизирующее погребальные пелены Иисуса. Однако в нынешнем году богослужения Страстной седмицы в столичном регионе проходят без прихожан.

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