В России проведено более 1,7 миллиона тестов на коронавирус

100 тысяч исследований – только за последние сутки

За последние сутки в России проведено более 100 тысяч исследований на коронавирус. Общее число взятых тестов превысило 1,7 миллиона, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день проведено более 1,71 млн 019 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением в целом по стране на 17 апреля остаются 129 тысяч 175 россиян.

По данным московских властей, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в ближайшие 2-3 недели. В столице число вылечившихся от коронавирусной инфекции за последние сутки увеличилось на 123 человека, всего выздоровевших 1517.

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