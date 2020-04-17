В России за сутки зафиксировано 4069 новых случаев коронавируса

Количество заболевших превысило 32 тысячи

В России за последние сутки выявлено еще 4069 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Кроме того, за сутки 41 пациент с коронавирусом скончался. Таким образом, с начала пандемии умерли 273 заболевших. Выписаны из больниц 286 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране зарегистрировано 32007 заболевших. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2590 человек.

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