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В России за сутки зафиксировано 4069 новых случаев коронавируса

10:54
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Количество заболевших превысило 32 тысячи

В России за последние сутки выявлено еще 4069 случаев заражения коронавирусом.  Об этом сообщили в  федеральном оперативном штабе.

Кроме того, за сутки 41 пациент с коронавирусом скончался. Таким образом, с начала пандемии умерли 273 заболевших. Выписаны из больниц 286 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране зарегистрировано 32007 заболевших. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2590 человек.

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