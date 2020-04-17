Российские тест-системы показали 95%-ю точность в определении COVID-19

Погрешность объясняется неправильной обработкой образцов

В России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики COVID-19. Все они определяют коронавирус с точностью в 95%, сообщили в Росздравнадзоре.

"В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты объясняют, чем вызвана 5%-я погрешность. Она складывается из совокупности ряда причин, отмечают эксперты: это неправильная процедура сбора образца (мазка), нарушения в обработке, транспортировке и хранении.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 27 938 случаев заражения. Скончались 232 пациента, 2 304 человека выздоровели. В мир число зараженных COVID-19 превысило 2 миллиона, почти 140 тысяч пациентов умерли.

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