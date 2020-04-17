В столице продлили прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года"

Подведение итогов перенесли из-за коронавируса

Срок приема заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" продлен в Москве до конца лета. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Изначально подведение итого было запланировано на 25 мая. Однако коронавирус внес свои коррективы. Пока что подведение итогов перенесено на неопределенный срок. Заявки на конкурс будут приниматься до 28 августа.

Принять участие в премии "Прорыв года" могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Финалистов выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин". Члены экспертного совета определят победителей в десяти номинациях.

Впервые премию вручили в 2019 году. Тогда на конкурс прислали 35 тысяч заявок.

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