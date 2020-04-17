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Российских школьников освободили от проверочных работ из-за пандемии

11:09
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Ученики сдадут их в следующем учебном году

Всероссийские проверочные работы  перенесены на начало следующего учебного года. Оцениваться они не будут, а станут своего рода диагностикой знаний школьников 4-11-х классов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
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"После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", - заявил Кравцов.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, напоминает ТАСС.

Однако на этот раз оценки выставляться не будут. По словам главы Минпросвещения, по работам учителя определят уровень знаний школьников и выявят возможные пробелы в знаниях. После такой диагностики педагоги получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа, пояснил министр.

Что касается ЕГЭ, то организация экзаменов из-за пандемии меняться не будет, заверил Кравцов: министерство обеспечит все меры, гарантирующие его объективность. Пока планируется начать экзамены с 8 июня. Однако окончательное решение будет принято после майских праздников - в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

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