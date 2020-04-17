Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

Цифры не окончательные – подчеркнули в оперштабе

В России за минувшие сутки зафиксировано более 4 тысяч положительных тестов на COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 32 тысячи, сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе Александр Мясников.

"За последние сутки в России зафиксировано 4 069 новых положительных результатов теста… Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек", - сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-24".

Врач отметил, что выписались из больниц за сутки 286 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 2 590. 273 пациента, к сожалению, скончались.

Агентству ТАСС в оперштабе пояснили, что эти цифры не окончательные. В этом отчете не отражены данные по Республике Алтай.

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