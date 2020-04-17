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Поклонники выяснили личность любимого человека Александра Гудкова

11:37
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Выводы они сделали на основании фотографий

Поклонники выяснили личность возлюбленной Александра Гудкова. Ею может быть 33-летняя Александра Гагаринская. Девушка живет в Риге.

Фанаты отыскали в соцсетях совместные фотографии Гудкова и Гагаринской, на которых у обоих на руках похожие обручальные кольца. Другие совместные снимки очень напоминают свадебные. Фото были сделаны летом 2019 года. Поклонники Гудкова предположили, что шоумен всех запутал, а на самом деле свадьбу уже сыграл, пишет "Стархит".

Накануне стало известно, что Александр Гудков "жестко влюблен" и даже сделал своему любимому человеку предложение еще полгода назад. Признание комика прозвучало в интервью Ксении Собчак.

Гудков добавил, что свадьба может состояться летом в Юрмале, но пышной церемонии не будет. При этом из ответов комика было непонятно, шутит он или говорит серьезно.

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