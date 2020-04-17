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Ракова призвала выздоровевших от коронавируса москвичей стать донорами плазмы

11:47
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Они получат денежную компенсацию

В Москве по решению клинического комитета начали использовать новый метод лечения коронавируса — зараженным людям переливают плазму крови уже переболевших. Эксперты считают, что в их организме вырабатываются антитела, помогающие справиться с инфекцией. Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Потенциальных доноров пока не так много, тем не менее, в Москве ежедневно излечиваются около ста человек, а всего их - около полутора тысяч.

"Я обращаюсь ко всем этим людям. Вам помогли врачи справиться с инфекцией. Помогите и вы тем, кто на сегодняшний день находится в больнице. С сегодняшнего дня в Москве начинает работать горячая линия по донорству плазмы. Я прошу всех вас откликнуться и сдать свою кровь для плазмы. По поручению мэра в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для таких доноров", - сказала Ракова.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний.

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