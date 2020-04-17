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Зеленский готовится к бегству с Украины

11:56
  • пятница
  • 17 апреля 2020

У президента не будет выхода, если МВФ откажет в кредите

Международный валютный фонд недоволен редакцией украинского закона о продаже сельхозземель. Сделка о выдаче Киеву очередного кредита от МВФ может сорваться – в таком случае президенту Владимиру Зеленскому не останется иного выхода, как бежать из страны, считает киевский политолог Михаил Погребинский.
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"На сегодняшний день две трети доходной части бюджета Украины составляют заимствования. Так что без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты гражданам... и президенту Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны", — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne.

Не поможет украинским властям и запуск печатного станка. Если в Киеве примкут такое решение, то через полтора–два месяца доллар будет стоить в районе 300 гривен (817 рублей), отметил политолог. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за пандемии коронавируса – в случае отсутствия международной помощи - Украине грозит упадок экономики и даже дефолт.

Разрешение на открытую продажу сельхозземель для физических и юридических лиц было одним из условий, которое выдвинул МВФ для предоставления Киеву нового кредита. Закон о снятии моратория на продажу земли для граждан страны Верхованя рада приняла 31 марта, Но иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. В МВФ такой редакцией закона остались недовольны.

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