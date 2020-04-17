Зеленский готовится к бегству с Украины

У президента не будет выхода, если МВФ откажет в кредите

Международный валютный фонд недоволен редакцией украинского закона о продаже сельхозземель. Сделка о выдаче Киеву очередного кредита от МВФ может сорваться – в таком случае президенту Владимиру Зеленскому не останется иного выхода, как бежать из страны, считает киевский политолог Михаил Погребинский.

"На сегодняшний день две трети доходной части бюджета Украины составляют заимствования. Так что без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты гражданам... и президенту Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны", — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne.

Не поможет украинским властям и запуск печатного станка. Если в Киеве примкут такое решение, то через полтора–два месяца доллар будет стоить в районе 300 гривен (817 рублей), отметил политолог. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за пандемии коронавируса – в случае отсутствия международной помощи - Украине грозит упадок экономики и даже дефолт.

Разрешение на открытую продажу сельхозземель для физических и юридических лиц было одним из условий, которое выдвинул МВФ для предоставления Киеву нового кредита. Закон о снятии моратория на продажу земли для граждан страны Верхованя рада приняла 31 марта, Но иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. В МВФ такой редакцией закона остались недовольны.

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