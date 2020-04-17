Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за работу с больными коронавирусом

Документ принят в третьем чтении

В пятницу Государственная дума приняла закон об отмене НДФЛ с выплат медикам, которые борются с эпидемией коронавируса. Документ принят сразу во втором и третьем чтениях, передает "ТВ Центр".

Он же вводит налоговые стимулы для компаний, которые закупают средства защиты от инфекции. Данные меры вводятся во исполнение поручения Владимира Путина. 15 апреля глава государства заявил о необходимости финансовой поддержки медработников и учреждений.

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