Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных?

Ответ дали в Роспотребнадзоре

За время пандемии коронавируса ученые в реальных условиях изучили все пути, которыми может передаваться инфекция. Об этом сообщила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

"При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных", - приводит ее слова АГН "Москва".

Накануне главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико рассказал, что обоснованная "социальная дистанция", которая необходима, чтобы уберечься от передачи коронавируса от человека человеку, составляет порядка двух метров.

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