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"Аккуратно и постепенно": Лукашенко решил вернуть учеников за парты

12:20
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Каникулы заканчиваются 18 апреля

Белорусских школьников решено вернуть за парты, несмотря на пандемию коронавируса. Александр Лукашенко уверен, что в стране справляются с ситуацией – так что со следующей недели надо постепенно возобновлять  учебный процесс.
Лукашенко назвал пандемию коронавируса уроком для наркоманов и "курцов"

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться, но медленно, спокойно. В деревне нет проблем. Ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей. И проблем там нет, ОРВИ уже закончились", - заявил белорусский лидер во время поездки в Гродненскую область.

Зараженных новым коронавирусом в Белоруссии на 16 апреля насчитывалось 4 204 человека. 40 пациентов умерли. Тем не менее, карантин в стране не объявляли, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. Школьные каникулы все же продлили до 18 апреля. При этом ВОЗ посоветовала Минску готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса.

Однако Лукашенко уверен, что ситуация под контролем. Он отметил, что в минских больницах  уже освобождается больше коек, чем привозят новых зараженных. Самое главное-  не допустили всплеска, приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. В то же время, расслабляться белорусам рано, предупредил президент.

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