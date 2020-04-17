"Изыди, вирус окаянный": Ярославль облетели с картиной Васи Ложкина

От коронавируса она не спасет, но настроение поднимет

Картина художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!" облетела на частном вертолете Кострому и Ярославль. По словам организаторов акции, они сделали это, чтобы "поделиться позитивом с жителями". Именно его сейчас и не хватает, уверены они.

Картина со злыми котами в маске и зажженным факелом появилась в конце марта 2020 года. Позднее она попала в частную коллекцию жителя Ярославля.

Комментируя облет городов, Ложкин заявил, что картина от коронавируса не спасет, но людям поднять настроение может.

"Эта картина – как оберег, отгоняющий злых духов. В условиях эпидемии очень важен хороший иммунитет. А иммунитет портится от плохого настроения, а со стрессом надо бороться юмором. Нам же нельзя гулять, дышать свежим воздухом. Поэтому только юмором спасаемся", - заявил художник Газете.ру.

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