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"Изыди, вирус окаянный": Ярославль облетели с картиной Васи Ложкина

12:23
  • пятница
  • 17 апреля 2020

От коронавируса она не спасет, но настроение поднимет

Картина художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!" облетела на частном вертолете Кострому и Ярославль. По словам организаторов акции, они сделали это, чтобы "поделиться позитивом с жителями". Именно его сейчас и не хватает, уверены они.

Картина со злыми котами в маске и зажженным факелом появилась в конце марта 2020 года. Позднее она попала в частную коллекцию жителя Ярославля.

Комментируя облет городов, Ложкин заявил, что картина от коронавируса не спасет, но людям поднять настроение может.

"Эта картина – как оберег, отгоняющий злых духов. В условиях эпидемии очень важен хороший иммунитет. А иммунитет портится от плохого настроения, а со стрессом надо бороться юмором. Нам же нельзя гулять, дышать свежим воздухом. Поэтому только юмором спасаемся", - заявил художник Газете.ру.

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Картина Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный"
Картина Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный"
Картина художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!" летин на вертолете
Картина художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!" летин на вертолете
Картина художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!" летин на вертолете
Картина художника Васи Ложкина "Изыди, вирус окаянный!" летин на вертолете
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