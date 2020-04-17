Содержание Джигана в элитной клинике обходится в 100 тысяч в сутки

Живет рэпер в шикарных условиях

СМИ выяснили подробности содержания рэпера Джигана в частном реабилитационном клинике, куда он попал после скандала с супругой Оксаной Самойловой. На связь оттуда певец не выходит, потому что пользоваться телефоном ему можно только один раз в день для общения с родственниками.

Но вряд ли Джиган страдает от скуки. Свободное время он проводит в огромном номере площадью 130 квадратных метров. В распоряжении рэпера — терраса, сауна, бассейн. Кормят певца пять раз в сутки.

А вот гулять одного его не отпускают, только в сопровождении сотрудников элитной клиники. Покидать территорию центра Джигану также строго запрещено.

Стоит такая реабилитация 100 тысяч рублей в сутки, пишет "Стархит". Оксана Самойлова, по данным журналистов, посещала мужа только один раз, и то без детей.

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