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Опрос: Путину доверяют подавляющее большинство россиян

12:52
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Статистическая погрешность исследования – менее 2%

Большинство россиян доверяют Владимиру Путину. О поддержке президента заявили более 60% участников опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".
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По данным исследования, доверяют главе государства 61% граждан, заявляют о недоверии 25%. 66% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту. Не согласны с этим мнением 18% опрошенных.

В опросе, который проводился 10-12 апреля, приняли участие 4000 респондентов. Статистическая погрешность, как отмечают эксперты, не превышает 1,9%.

Спросили россиян и об их отношении к партиям. Выяснилось, что, если бы выборы в Госдуму состоялись в воскресенье, 4% проголосовали бы за "Справедливую Россию", 8% - за ЛДПР, 10% - за КПРФ, а 32% опрошенных отдали бы голоса за "Единую Россию". Еще 10% респондентов голосовали бы за какую-либо другую партию.

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