Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тыс. компаний

Заявки от пострадавших компаний принимаются до конца года

Уведомления о возможности освобождения от арендных платежей получили более 11 тысяч московских компаний. Об этом рассказали в столичном департаменте городского имущества. Такая помощь бизнесу предусмотрена вторым пакетом антикризисных мер, утвержденных Сергеем Собяниным.

Мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.

Чтобы воспользоваться помощью, нужно направить обращение в департамент городского имущества, приложив к нему подтверждающие фактический вид деятельности фотографии и приказ о приостановлении работы.

Обращения принимаются в электронном виде через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года.

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