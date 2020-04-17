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Эксперт назвал отмену арендных платежей для столичного бизнеса безусловно правильной мерой

13:13
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Этот шаг добавит бизнесу уверенности и устойчивости

Многие бизнесмены сейчас столкнулись с проблемами из-за резкого падения оборона в условиях пандемии коронавируса. И принятое мэром столицы Сергеем Собининым решение по отмене арендных платежей – правильный шаг, отметили в руководстве "Промсвязьбанка".
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тыс. компаний

Это решение, как сообщил старший вице-президент - директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ-банка Александр Чернощекин, позволят минимизировать расходы предпринимателей до завершения периода карантина.

"Полное освобождение от арендной платы на период ограничений деятельности, безусловно, добавит бизнесу уверенности и устойчивости", - сказал он в интервью АГН "Москва".

Следующим шагом, по словам Чернощекина, могло бы стать расширение прямого субсидирования зарплат малому бизнесу.

"Мы всего за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт", - добавил он.

15 апреля Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

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