ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль высказался о блокировке российских СМИ компанией Google

13:11
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Это недопустимо

Блокировка компанией Google аккаунтов российских СМИ недопустима. В Кремле рассчитывают, что эти решения будут пересмотрены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль объяснил введение пропусков недисциплинированностью москвичей

"Мы считаем это недопустимым. Мы надеемся, что соответствующие решения будут пересмотрены", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что к подобным шагам в Москве относятся "чрезвычайно негативно".

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт этого СМИ и связанный с ним аккаунт в YouTube. При этом, по инфомации ФАН, были уничтожены десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства.

Это не первый подобный случай. В этом месяце Google удалил с YouTube-канала телекомпании НТВ обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса. В компании объясняют свои действия "нарушением правил корпорации".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Google
Google
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.