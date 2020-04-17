Кремль высказался о блокировке российских СМИ компанией Google

Это недопустимо

Блокировка компанией Google аккаунтов российских СМИ недопустима. В Кремле рассчитывают, что эти решения будут пересмотрены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем это недопустимым. Мы надеемся, что соответствующие решения будут пересмотрены", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что к подобным шагам в Москве относятся "чрезвычайно негативно".

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт этого СМИ и связанный с ним аккаунт в YouTube. При этом, по инфомации ФАН, были уничтожены десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства.

Это не первый подобный случай. В этом месяце Google удалил с YouTube-канала телекомпании НТВ обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса. В компании объясняют свои действия "нарушением правил корпорации".

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