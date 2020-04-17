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Путин откроет по видеосвязи несколько больниц для пациентов с COVID-19

13:32
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Одно из учреждений – в Нижнем Новгороде

Несколько больниц, подготовленных к приему пациентов с коронавирусом, откроет по видеосвязи 17 апреля Владимир Путин. Это будет совещание в формате видеоконференции, которое начнется после 15:00, сообщил жрналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"По сути, это будет совещание содержательное по готовности фонда койка-мест и введению новых объектов", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, за планировано открытие инфекционной больницы в Вороновском в Москве. Также  на связь с президентом выйдут специалисты из регионов, где строятся другие медицинские центры. С участием Путина будет открыт и многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде.

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