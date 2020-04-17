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России пришлют миллионы таблеток препарата для лечения коронавируса

13:53
  • пятница
  • 17 апреля 2020

В списке – гидроксихлорохин и парацетамол

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Россия получит из Индии миллионы таблеток гидроксихлорохина и парацетамола. Как сообщил журналистам посол России в Нью-Дели Николай Кудашев, поставки начнутся в самое ближайшее время.
Данные оперштаба о зараженных коронавирусом в России на 17 апреля

"Невзирая на то, что Индия сама нуждается в этом лекарстве и его выпуск является лицензированным, то есть ограниченным, индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны. Лицензированы поставки для Российской Федерации до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина", - рассказал дипломат.

Кудашев добавил, что получено также разрешение на поставки на российский рынок и для российских медицинских учреждений парацетамола. Первые партии, по данным посла, отправятся уже в конце апреля - начале мая, передает ТАСС.

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