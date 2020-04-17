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Минпросвещения запускает телепроект для подготовки школьников к ЕГЭ

14:45
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Старт ЕГЭ запланирован на начало июня

Министерство просвещения запускает телепроект для подготовки школьников к ЕГЭ - ежедневные уроки для старшеклассников. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает "ТВ Центр".

При этом сроки сдачи экзаменов могут быть изменены с учётом эпидемиологической ситуации. Пока же старт ЕГЭ запланирован на 8 июня. Министр также напомнил, что 9-классники будут сдавать основной госэкзамен только по русскому языку и математике - без предметов на выбор. На сентябрь перенесены и сроки сдачи всероссийских проверочных работ.

"После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников – за них не будут выставляться оценки. Они нужны будут для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса", - отметил Кравцов. 

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