Должников по кредитам не будут выселять из квартир до конца сентября

ЦБ рекомендовал кредиторам отказаться и от очных встреч с клиентами

Банкам и микрофинансовым организациям в России надо повременить с выселением должников из помещений, на которые обращено взыскание. С такой рекомендацией выступил Центробанк. По мнению ЦБ, жесткие меры в условиях пандемии коронавируса можно отложить до конца сентября.

"…Приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - отмечается в сообщении регулятора.

Банк России также предостерегает кредиторов от очных встреч с должниками на время действия режима самоизоляции. Введенные из-за ситуации с COVID-19 ограничения затронули множество компаний. Предприятиям малого и среднего бизнеса пришлось остановить свою деятельность, из-за чего они несут убытки. Правительство разработало меры поддержки бизнеса в условиях пандемии.

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