Медведев поддержал меры Москвы по борьбе с коронавирусом

Самоизоляция необходима

Все понимают, что изоляция в связи с пандемией коронавируса необходима – об этом заявил в пятницу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, это осознали даже те страны, которые изначально слишком легкомысленно отнеслись к ситуации и полагали, что "все будет нормально".

"Я имею в виду европейские страны и ряд других государств, в которых сейчас пандемия носит угрожающий характер", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Он также одобрил шаги, предпринимаемые столичными властями по борьбе с COVID-19. "Я хотел бы поддержать все, что делается московским руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков", - сказал он.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Горожане ответственно отнеслись к принятым мерам.

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