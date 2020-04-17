"Эффект есть": Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом

Прирост числа заболевших медленный и плавный

Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не выходит за рамки 20%. Это позволяет говорить о том, что эффект от мер, предпринятых властями для борьбы с COVID-19, есть, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день", - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что 80% заболевших коронавирусом в России – люди младше 60 лет. 5% из них – дети, еще 15% - пациенты старше 60-ти. Попова также отметила, что люди старшего поколения – те, кому больше 65-ти лет – защищены от COVID-19. Они более сознательны и соблюдают режим самоизоляции.

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