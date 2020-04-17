Собчак поставили на место после нападок на Бузову и Ивлееву

Телеведущей напомнили о её собственном поведении

Телеведущая Ксения Собчак оказалась недовольна поведением своих коллег по шоу-бизнесу во время карантина. В своем инстаграме она рассказала, что уже боится заходить в соцсети, "потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире".

"Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах. <…> Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, и кто за кем повторил. Непонятно уже, что хуже - сам вирус, или его последствия для неокрепшей людской психики", - пожаловалась Собчак. Она не стала называть имена, однако ей помогла ее подруга Нателла Крапивина.

"Так и хочется задать вопрос Криду, Бузовой и Ивлеевой: вы реально считаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя! Чтоб все по чесноку было! Страна ж должна героев знать в лицо!" – написала в комментариях она.

В ответ Собчак поблагодарила Крапивину. Она пояснила, что сама не стала раскрывать имена, так как побоялась, что ее заставят "пересмотреть коллцентр, не моргая, засунув левый мизинец в правую ноздрю".

Ранее Анастасия Ивлеева обвинила Ольгу Бузову в краже формата своего шоу в инстаграме, где знаменитости выполняют нелепые задания в прямом эфире. В серии таких видео блогеры били друг друга электрошокером, раздевались, отстригали волосы и даже смывали руку в унитазе.

В комментариях под постом Собчак многие поддержали звезд. Так, за Ивлееву вступился Максим Галкин. Другие принялись вспоминать всё, что делала сама Собчак ради хайпа, в том числе ее свадьбу, пишет издание "Дни.ру".

- Ой, а кто-то в гробах на свадьбе катается! - Сама не лучше. - Кто-то завидует, что его не позвали в челленджах участвовать? - Ксения, ну вы тоже с супругом выпиваете в историях, пропагандируя тем самым алкоголь?

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