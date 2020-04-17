Более 90 нарушителей карантина выявлено в Москве с помощью видеонаблюдения

Все отправлены на принудительное лечение

Система видеонаблюдения в столице помогла выявить за сутки 21 нарушение режима самоизоляции. Это жители Москвы, которые оформили специальные согласия – находиться на карантине в течение всего периода лечения и еще 14 дней после выздоровления.

"За прошедшие сутки в Москве с помощью средств фото-видеофиксации установлено 21 нарушение карантина. Всего с момента наблюдений зафиксировано более 90 нарушений", - сообщил журналистам начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Данчиков подчеркнул, что своими действиями нарушители подвергли опасности соседей и окружающих. Всем установленным лицам выписан штраф, они направлены на принудительное лечение под наблюдение специалистов. Нарушители карантина размещены в специально оборудованных обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском, Химках иАлтуфьево, где будут находиться до полного выздоровления, передает "Интерфакс".

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