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Более 90 нарушителей карантина выявлено в Москве с помощью видеонаблюдения

15:13
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Все отправлены на принудительное лечение

Система видеонаблюдения в столице помогла выявить за сутки 21 нарушение режима самоизоляции.  Это жители Москвы, которые оформили специальные согласия – находиться на карантине в течение всего периода лечения и еще 14 дней после выздоровления.
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"За прошедшие сутки в Москве с помощью средств фото-видеофиксации установлено 21 нарушение карантина. Всего с момента наблюдений зафиксировано более 90 нарушений", - сообщил журналистам начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Данчиков подчеркнул, что своими действиями нарушители подвергли опасности соседей и окружающих. Всем установленным лицам выписан штраф, они направлены на принудительное лечение под наблюдение специалистов. Нарушители карантина размещены в специально оборудованных обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском, Химках иАлтуфьево, где будут находиться до полного выздоровления, передает "Интерфакс".

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