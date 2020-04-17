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Макрон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

15:20
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Находящиеся в России французы успешно вернулись на родину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Разговор состоялся по инициативе Парижа. Главы государств обменялись мнениями о мерах по минимизации экономических последствий, вызванных коронавирусной пандемией, говорится в сообщении Кремля.

Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французов на родину и транспортировку в республику медицинских средств и оборудования.  

Путин и Макрон обсудили также возможность организации онлайн-встречи стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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