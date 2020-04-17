Названы риски бессимптомного течения COVID-19

Таким пациентам нужно сидеть дома

Пациенты, у которых инфицирование коронавирусом не проявляется никакими симптомами, представляют опасность для окружающих. Этим людям надо сидеть дома, так как они могут заражать других, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы видим тенденцию, что большинство таких людей не дают дальше клинических проявлений. Но их изоляция позволяет не заболеть и не заразиться ... тем, кто с ними встречается и тем, кто с ними рядом", - сказала глава Роспотребнадзора на брифинге.

Попова подчеркнула, что удельный вес острых респираторных вирусных инфекций снижается в первую очередь за счет активного выявления инфицированных людей без симптомов. Цель такого тестирования - убрать всех инфицированных, в том числе и тех, которые не подозревают о болезни, из общей популяции. Их следует изолировать и дать возможность избавиться от вируса, заключила руководитель Роспотребнадзора.

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