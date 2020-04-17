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Названы риски бессимптомного течения COVID-19

15:36
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Таким пациентам нужно сидеть дома

Пациенты, у которых инфицирование коронавирусом не проявляется никакими симптомами, представляют опасность для окружающих. Этим людям надо сидеть дома, так как они могут заражать других, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"На сегодняшний день мы видим тенденцию, что большинство таких людей не дают дальше клинических проявлений. Но их изоляция позволяет не заболеть и не заразиться ... тем, кто с ними встречается и тем, кто с ними рядом", - сказала глава Роспотребнадзора на брифинге.

Попова подчеркнула, что удельный вес острых респираторных вирусных инфекций снижается в первую очередь за счет активного выявления инфицированных людей без симптомов. Цель такого тестирования - убрать всех инфицированных, в том числе и тех, которые не подозревают о болезни, из общей популяции. Их следует изолировать и дать возможность избавиться от вируса, заключила руководитель Роспотребнадзора.

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