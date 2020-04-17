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Мэр города с женой погибли при пожаре под Ярославлем

15:59
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Их тела нашли в разных местах

В Ярославской области в городском поселении Данилов погибли мэр Иван Свечушкин и его жена.

В ночь на 17 апреля в их частном доме на Луговой улице произошел пожар. 44-летний Свечушкин и его супруга не успели спастись. По информации местных СМИ, тела супругов нашли в разных местах. Самого мэра — в санузле, а его жену — в постели.

Точная причина пожара еще не установлена, предварительно – в доме случились электротехнические неполадки, передает интернет-портал "Дни.ру".

"Мы рассматриваем все версии, так как строение сильно повреждено", - заявил начальник пресс-службы регионального МЧС Михаил Зверев.

Назначены медицинская и пожаротехническая судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В связи с трагической гибелью Свечушкина и его жены губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Мы потеряли ответственного и порядочного человека, много сделавшего для своей малой родины. Светлая память", - написал он в своем Facebook.

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Последствия пожара
Мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин
Мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин
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