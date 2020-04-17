В МИД России сделали замечание Украине

Мария Захарова напомнила Киеву об обещаниях

В России положительно оценили прошедший накануне обмен пленными между Донбассом и Украиной, напомнив при этом о других обещаниях.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев обязан проявить "политическую волю" и выполнить остальные решения декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже.

"В Москве приветствуют очередной этап освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц. К сожалению, остальные парижские решения остаются невыполненными. Мы рассчитываем, что Киев проявит политическую волю к реализации всех договоренностей, прежде всего, в политической сфере", - сказала представитель МИД на брифинге в пятницу.

Накануне в Донбассе прошел первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.

ДНР передала Украине девятерых человек, силовики, в свою очередь, освободили 10 жителей республики. ЛНР выдали Киеву 11 человек в обмен на четверых граждан. Правозащитники, которые следили за процессом, в ходе обмена пленными инцидентов не зафиксировали.

Видео: Украина и ДНР завершили первый в этом году обмен пленными

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