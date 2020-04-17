"Береженого Бог бережет": Путин напомнил о рисках распространения COVID-19

Пик по коронавирусу еще не пройден, заявил президент

Президент России Владимир Путин пояснил, зачем стране нужны резервные мощности в борьбе с коронавирусом.

"Нам важно, чтобы во всех регионах была стопроцентная готовность. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет. Даже если все создаваемые резервы сейчас не потребуются в полной мере, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов. Береженого Бог бережет", - заявил Путин.

Распространение заболеваемости COVID-19 в России, с которым поначалу пришлось иметь дело Москве, теперь началось и в регионах, отметил Путин в ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, вот Москва столкнулась первой, как я сказал в начале с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что ждет докладов от глав регионов, где наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса. Сложная эпидситуация складывается во Владимирской области и республике Коми, сообщил глава государства.

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