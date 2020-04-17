В Москве за сутки принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции

Они должны были быть на домашнем лечении

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 134 человека, которые нарушили режим самоизоляции.

"За сутки в Москве зафиксировано 134 нарушений самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы", - сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

Заболевшие были доставлены в оборудованные обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения.

Все граждане, находящиеся на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить телефонный аппарат с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние. Телефонный аппарат предоставляется правительством Москвы бесплатно и отказ в его получении и последующем использовании является основанием для перевода на принудительное лечение гражданина в обсервационный центр, а также привлечение его к административной ответственности по статье 3.18.1 в соответствии с административным Кодексом города Москвы.

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