На сбежавшего из больницы коронавирусного больного завели дело

Мужчине 50 лет

Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который сбежал из больницы, зная, что болен коронавирусом.

Инцидент произошел в городском округе Жуковский. Пациент, зная о своем диагнозе и о запрете на передвижение, самовольно покинул лечебное учреждение.

Своими действиями мужчина создал угрозу массового заражения людей коронавирусом, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Беглеца удалось оперативно найти, его вернули в стационар. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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