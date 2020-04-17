Путин высказался о работе над вакциной от коронавируса

Президент потребовал заранее проработать производственные вопросы

Россия успешно ведет работу над вакциной от коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в пятницу.

"Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что этого мало. По его мнению, необходимо заранее озаботиться о вопросах, связанных с производством препаратов.

"Один из моментов - это производство. Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства", - указал Путин.

Российский лидер пожелал всем, кто задействован в работе над вакциной, успехов. Президент надеется, что препарат появится как можно быстрее.

Ранее в госцентре "Вектор" сообщили, что первые клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на 60 добровольцах. Список людей, которые пожелали участвовать в испытаниях, уже сформирован.

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