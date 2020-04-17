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Путин призвал губернаторов работать быстрее и активнее

16:53
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Коронавирус не дремлет

В сложившейся эпидемиологической ситуации нельзя медлить, нужно работать на опережение.

Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с главами субъектов. Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Путин поручил главам регионов отчитаться о проделанной работе.

"Объективные трудности существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности, надо работать активнее", – обратился президент к главе Владимирской области Владимиру Сипягину.

В ходе совещания Путин также отметил, что пик коронавируса еще не пройден, а стране предстоит многое сделать в связи с ростом числа зараженных, передает "Газета.Ru".

"Все больницы для борьбы с коронавирусом должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами", - подчеркнул глава государства.

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