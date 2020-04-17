"В чем дело, коллеги?" Путина тревожит ситуация с коронавирусом в регионах

Президент поручил министерствам плотнее работать с субъектами

Россия выходит на новый уровень в борьбе с пандемией коронавируса. В пятницу в стране открылись два знаковых медицинских объекта, призванных принять пациентов с COVID-19. Речь об инфекционной больнице в поселении Вороновское в Новой Москве и многофункциональном медцентре в Нижнем Новгороде. Они были созданы с нуля фактически за несколько недель. Старт их работе по видеосвязи дал Владимир Путин. Президент также провел совещание, в ходе которого обсудил эпидемиологическую готовность регионов.

Глава государства поручил правительству и Минздраву плотнее работать с регионами. Он отметил, что не везде это происходит, и это его тревожит. "Прежде всего прошу правительство, Минздрав, другие федеральные ведомства плотнее работать с регионами. То, что сейчас министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Забайкальский край, меня это тревожит. В чем дело, коллеги?" – обратился Путин к участникам совещания.

На прямой связи с президентом профильные министры и российские регионы. По сути это совещание по готовности медицинских мощностей на местах. Путин интересуется, перепрофилированы ли больницы? Хватит ли коек для пациентов, у которых диагностирован коронавирус и достаточно ли оборудования и медикаментов? В Нижним Новгороде инфекционный центр строили военные. Таких больниц будет 16 по всей стране. Москва же свою клинику возвела самостоятельно.

"Все мы знаем: Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения. Но повторю: нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории, была стопроцентная готовность – чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью. Риски, связанные с распространением заболевания, по-прежнему высоки. Пик еще не пройден. Число заболевших растет. И не только в Москве, но и во многих других субъектах. Даже если все создаваемые резервы сейчас не потребуются в полной мере, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов. Береженого Бог бережет", - заявил Путин на совещании.

В России должно быть организовано 95 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 72% мест уже подготовлены. Работы должны завершить к 28 апреля, ведь болезнь, отмечает Путин, уходит в регионы. В сложной ситуации сейчас Владимирская область и республика Коми. Президент заслушал губернаторов. Глава Минздрава России доложил, как ведется разработка вакцины. Президент надеется, что работа будет завершена как можно быстрее. Мэр столицы доложил президенту о том, как борьба с коронавирусом идет в Москве.

"В настоящее время 13 тысяч больничных коек уже принимают пациентов в боевом режиме. Мы планировали на понедельник ввести еще 9 тысяч, но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движений, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности", - рассказал мэр на совещании с Путиным.

Масштабы новой инфекционной больницы в Москве с высоты поражают. 80 тысяч квадратных метров. Еще немногим больше месяца назад здесь было чистое поле, а теперь капитальный объект, который может прослужить полвека.

"Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице и с понедельника здесь уже появятся первые пациенты. Объект наиважнейший и, конечно, в такие короткие сроки сделать его практически невозможно, но тем не менее строители справились со свой задачей. Можно сказать, что строители совершили подвиг. Теперь слово за медиками. Хотел поблагодарить строительные организации: инженеров, прорабов, рабочих, которые своим героическим трудом создали в короткие сроки объект", - сообщил Собянин.

Этот комплекс вообще - пример оперативной и слаженной работы столичных строителей. У них, как известно, давние традиции. Например, мотивирующие плакаты. В советские времена были на каждой стройке. Помогают работать и сейчас. Сначала строителям, теперь вот медикам. Это что-то вместо символической передачи ключей.

Инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи - 250 врачей будут работать в новой клинике. Среднего и младшего медицинского персонала еще больше. Общее число специалистов приближается к тысяче. В основном, это персонал больницы имени Демихова.

Только лишь аппаратов искусственной вентиляции легких в клинике будет 770. Изначально планировалось, что проходить здесь лечение смогут 500 человек, но проектировочные решения позволили увеличить количество коек до 800. Сейчас вообще всем важно работать сообща - от строителей и врачей до чиновников. Только вместе мы можем остановить распространение опасной инфекции.

В конце совещания с регионами президент потребовал усилить работу по борьбе с пандемией коронавируса.

Матвей Шестаков, Виктор Покушев, "ТВ Центр".

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