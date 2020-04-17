Умерла заслуженная артистка России, экс-жена Юрия Визбора

Актриса прожила насыщенную жизнь

Скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова.

Ее не стало в Израиле на 80-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, передает kp.ru ("Комсомольская правда"). Информации о времени и месте похорон пока нет.

"Это огромная потеря для всех нас. Ее имя навсегда останется в истории русского искусства, Ермоловского театра, в нашей памяти, в наших сердцах", - отметил худрук театра Олег Меньшиков.

Уралова сыграла в кино более 40 ролей, в том числе в фильмах "Июльский дождь", "Повесть о молодоженах", "Аты-баты, шли солдаты", "Дети Арбата". Более 40 лет своей жизни она посвятила службе театру имени Ермоловой.

Актриса трижды была замужем: за художником Николаем Подлесовым, режиссером Всеволодом Шиловским и поэтом Юрием Визбором.

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