Сбербанк объяснил происхождение таинственных номеров в приложении

Банку пришлось прояснить ситуацию

С утра в пятницу, 17 апреля клиентов Сбербанка напугали незнакомые номера в их мобильном приложении.

Пользователи заметили в поле "Дополнительный номер" таинственные номера. Впоследствии Сбербанк объяснил происхождение номеров – это дополнительные номера телефонов, которые клиенты оставляли раньше. Они нужны на тот случай, если основной номер клиента окажется неактивным.

"В нем указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны", - объяснили в банке.

Сбербанк уточнил, что на дополнительный номер не могут приходить SMS-оповещения и пароли. Если номер потерял свою актуальность, то его можно удалить, передает РИА Новости.

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