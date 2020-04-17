ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбербанк объяснил происхождение таинственных номеров в приложении

17:20
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Банку пришлось прояснить ситуацию

С утра в пятницу, 17 апреля клиентов Сбербанка напугали незнакомые номера в их мобильном приложении.

Пользователи заметили в поле "Дополнительный номер" таинственные номера. Впоследствии Сбербанк объяснил происхождение номеров – это дополнительные номера телефонов, которые клиенты оставляли раньше. Они нужны на тот случай, если основной номер клиента окажется неактивным.

"В нем указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны", - объяснили в банке.

Сбербанк уточнил, что на дополнительный номер не могут приходить SMS-оповещения и пароли. Если номер потерял свою актуальность, то его можно удалить, передает РИА Новости. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.