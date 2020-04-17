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Пандемия коронавируса в мире: самая актуальная информация на 17 апреля

18:30
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Число инфицированных продолжает расти

Число инфицированных во всём мире продолжает расти и приближается к 2,2 миллиона человек.  Лидируют в печальном списке по-прежнему США – более 670 тысяч заражённых. Накануне отмечен новый прирост смертности. И при этом президент Дональд Трамп заявил, что у него готов план по снятию ограничений во многих штатах. Он предусматривает три этапа.

По мнению главы администрации, около 30 штатов могут "открыться" уже в ближайшее время. После шквала критики в Белом доме, правда, уточнили, что решение о снятии карантина остаётся всё-таки за местными властями.

В Европе о серьёзном ослаблении ограничений пока речи не идёт, кроме отдельных послаблений для сферы услуг. По количеству заражённых на континенте лидируют Испания, Италия, Франция и Германия.

Динамика распространения вируса в этих странах позволяет с осторожностью говорить о некоторой стабилизации. А в немецком Минздраве в пятницу заявили о взятии вспышки коронавируса под контроль. Ведомство отметило: число заражений снизилось, а начиная с 12 апреля больше людей выздоравливают, чем заражаются.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 2182734. С начала пандемии скончались 147384 человека.

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