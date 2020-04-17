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Минобороны создаст отдельную группировку по борьбе с COVID-19

17:30
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Военные уже создали резерв для оказания помощи регионам в борьбе с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о готовности создать дополнительную группировку для борьбы с коронавирусом за счет войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом он заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Военных привлекут для дезинфекции сооружений, техники и участков местности. По словам Шойгу, в войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тысячи единиц специальной техники и 10120 человек личного состава.

Минобороны к настоящему времени подготовило 4,9 тысячи койко-мест для приема больных коронавирусом. Работа в этом направлении будет усилена. Так, уже к 15 мая Шойгу пообещал сделать 7,5 тысячи оборудованных мест. При необходимости военные сформируют 6 инфекционных госпиталей.

Военные также создали резерв для оказания помощи регионам в борьбе с коронавирусом. "У нас сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы", - сообщил министр.

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