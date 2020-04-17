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Собянин: в Москве сложилась непростая ситуация с коронавирусом

17:06
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Мэр столицы оценил обстановку в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сложилась непростая ситуация с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания, которое в пятницу проводит президент России Владимир Путин.

Собянин при этом отметил, что с учетом мер по самоизоляции и других ограничений, в том числе введения пропускной системы, Москва движется не по самому плохому сценарию распространения инфекции.

"В настоящее время 13 тысяч больничных коек уже принимает пациентов в боевом режиме. Мы планировали на понедельник ввести еще девять тысяч", - рассказал мэр.

Собянин отметил, что медицинская система в Москве начинает работать в плановом, нормальном режиме, с запасом прочности.

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