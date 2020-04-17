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Памяти актрисы Евгении Ураловой

18:18
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Артистка боролась с тяжелой болезнью

17 апреля не стало заслуженной артистки России Евгении Ураловой. Она долгое время боролась с тяжелой болезнью ,и сегодня ее жизненные силы иссякли.

Уралова сыграла в кино более 40 ролей, в том числе в фильмах "Июльский дождь", "Повесть о молодоженах", "Аты-баты, шли солдаты", "Дети Арбата". Половину своей жизни она посвятила службе театру имени Ермоловой.

В декабре 2017 года Уралова стала гостьей программы Татьяны Устиновой "Мой герой".

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Евгения Уралова
Евгения Уралова
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